Silent Hill 2, Amazon apre i preordini del gioco addirittura ad un prezzo scontato

Silent Hill 2 è il remake del famoso gioco uscito nel lontano 2001, un videogioco survival horror sviluppato da Bloober Team e pubblicato da Konami in uscita nel corso del 2024. Secondo un recente leak dovrebbe uscire il 24 marzo 2024 e come vediamo ora, l'apertura dei preordini su Amazon potrebbe esserne la conferma.

Il titolo è infatti preordinabile su Amazon in edizione fisica per PS5 addirittura ad un prezzo scontato, preordinandolo ora infatti lo pagheremo solamente 69,99 euro, con lo sconto di 10 euro dal prezzo di listino di 79,99 euro. Non sappiamo se si tratti di un errore ma vi ricordiamo che preordinare un gioco su Amazon non costa nulla, la prenotazione è cancellabile in autonomia in qualsiasi momento e pagheremo pochi giorni prima della spedizione del gioco.

Clicca qui per preordinare Silenti Hill 2 Remake per PS5 ad un prezzo scontato su Amazon

Silent Hill 2 Remake è il primo gioco uscito della serie principale da Silent Hill: Downpour, lanciato nel 2012. Come nel gioco originale, vestiremo i panni di James Sunderland (Luke Roberts) che ritornerà nella nebbiosa città di Silent Hill alla ricerca della defunta moglie Mary che con una lettera, lo avvisa che è proprio li ad aspettarlo.

Il remake del gioco è stato annunciato ufficialmente nell'ottobre 2022 e sarà rilasciato per PC ed in esclusiva temporale per console per PS5.