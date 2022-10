Silent Hill 2: Bloober sta sviluppando il remake con 'cura e rispetto' per l'originale

Silent Hill 2 Remake è, tra i progetti annunciati da Konami legati alla sua storica serie horror, probabilmente quello più atteso in assoluto, assieme al nuovo capitolo principale Silent Hill f. Bloober Team è intervenuta per sottolineare con quanta cura e rispetto si sia approcciata ad un lavoro di restauro così tanto delicato.

Tramite un breve video dietro le quinte, Bloober Team, software house nota per aver realizzato altri titoli horror come Layers of Fear e The Medium, ha evidenziato quanto amore e rispetto nutra per un caposaldo del genere come Silent Hill 2.

"Silent Hill 2 è un classico amato e senza tempo", recita la didascalia che accompagna la clip riportata in calce alla notizia. "Non importa quanto possa sembrare un cliché, è vero. Questo è anche il motivo per cui ci approcciamo al lavoro sul remake con tanta cura e rispetto per il gioco originale".

Al fine di mantenere intatta la misteriosa atmosfera di cui si permea il gioco originale, Bloober Team sta lavorando a stretto contatto con l'artista Masahiro Ito e il compositore musicale Akira Yamaoka, due figure fondamentali in passato per il Team Silent.

La finestra di lancio dell'atteso remake su PC e PlayStation 5 non è ancora nota, ma Bloober Team ha fornito le prime indicazioni su tempi di sviluppo e lancio di Silent Hill 2.