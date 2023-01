Silent Hill 2: Bloober Team si è ispirato a Resident Evil 2 per il remake

Oltre ad aver svelato di aver dovuto superare la concorrenza di altri studi per ricevere l'onere e l'onore di realizzare il remake di Silent Hill 2, Bloober Team ha recentemente discusso delle sue principali fonti di ispirazione per il lavoro di restauro sull'IP horror di Konami.

Uno dei remake più notevoli di questi ultimi anni, specialmente se ci atteniamo al genere horror, è indubbiamente quello di Resident Evil 2, con cui Capcom ha riproposto l'indimenticabile survival horror su una nuova generazione di console. Da lì, il publisher avrebbe poi annunciato i remake di Resident Evil 3 e Resident Evil 4, con quest'ultimo atteso al debutto a marzo di quest'anno.

Un lavoro così certosino nel ridonare linfa vitale ad un'opera del passato non poteva che ispirare anche gli altri studi che si cimentano in lavori di questo genere. Bloober Team non ha potuto ignorare quanto fatto da Capcom in vista di un remake di Silent Hill 2.

"Non posso parlare per Konami, ma noi di Bloober Team [ci siamo ispirati] sicuramente! I franchise di Resident Evil e Silent Hill sono stati considerati da molti anni concorrenti giurati. Questa affermazione potrebbe essere in qualche modo legittima in quanto entrambi si rivolgono a un pubblico di giocatori molto simile. Allo stesso tempo, siamo consapevoli del clamoroso successo del remake di Resident Evil 2 e siamo consapevoli che il gioco è considerato un punto di riferimento su come rilanciare nuovamente un gioco dopo una lunga pausa. La nostra priorità è sempre stata quella di creare un gioco eccellente per i nostri giocatori e utilizzeremo tutti i mezzi disponibili per farlo", ha dichiarato il lead producer Maciej Głomb.