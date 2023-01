Silent Hill 2: Bloober ha vinto la concorrenza di altri studi per lavorare al remake

Facendo la felicità di tutti gli appassionati della storica saga horror, Konami ha svelato al mondo il remake di Silent Hill 2, affidato alle mani di Bloober Team. Il team polacco, noto per Layers of Fear e The Medium, ha dichiarato di aver dovuto superare la concorrenza di altri studi di sviluppo per potersi occupare di una IP tanto importante.

Anna Jasińska, Chief Marketing Officer di Bloober, ha rivelato in una recente intervista che l'idea di rifare Silent Hill 2 era qualcosa che "ha perseguitato per molti anni" lo studio, ma nel 2019 la società è stata ufficialmente invitata da Konami a partecipare al Tokyo Games Show. Allo showcase, il publisher ha chiesto a Bloober Team di preparare un pitch per il remake di Silent Hill 2, ma a quanto pare non erano i soli ad essere incaricati di catturare l'attenzione di Konami.

"Certo, non eravamo gli unici contendenti. Anche molti altri studi erano in lizza per la collaborazione, ma alla fine, il nostro concept è stato quello che ha conquistato il cuore di Konami", ha detto Jasińska.

Il Chief Marketing Officer rivela inoltre che sono stati "l'impegno e la passione per l'horror" di Bloober Team che hanno costituito il fattore principale che li ha portati a vincere il contest segreto di Konami. La curiosità di saperne di più è tanta, ma Jasińska ha evitato di fare nomi espliciti riguardanti gli altri studi che si contendevano il remake dell'horror game.

Nonostante si tratti di un progetto fedele all'originale, Bloober Team ha promesso novità con Silent Hill 2 Remake, atteso su PC e in esclusiva console su PlayStation 5.