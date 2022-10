Silent Hill 2: un cosplay di Pyramid Head al femminile in cerca di sangue

Il recente annuncio di Silent Hill 2 Remake, unito a quelli dei progetti collaterali Ascension, Townfall e l'anime "f", ha riportato la community a vivere in anteprima le cupe atmosfere della serie Konami. Ovviamente con il riaccendersi dell'entusiasmo dei fan non potevano mancare dei cosplay basati sul mito franchise horror.

Silent Hill 2 Remake è segretamente in sviluppo da tre anni, per cui l'uscita potrebbe non essere così lontana come ci si aspetterebbe. Tuttavia, è già possibile tornare nella città oscura del titolo in un bellissimo omaggio del fandom a uno dei protagonisti più iconici del titolo.

Se ancora non si fosse capito parliamo di Pyramid Head, antagonista ricorrente della serie e che fece il proprio debutto proprio nel secondo capitolo della serie di videogiochi prodotta da Konami. Il mostro presente però una particolarità, è donna.

In questo cosplay al femminile di Pyramid Head da Silent Hill vediamo l'antagonista conosciuto per la sua testa a forma triangolare pronto a inseguire i giocatori con una micidiale mannaia in mano. Disegnato da Masahiro Ito, Pyramid Head indossa un lungo camice da macellaio che protegge il suo corpo dagli schizzi di sangue delle sue vittime. Questa volta, l'outfit è completato da stivali neri con lunghi tacchi. A regalarci questa splendida rivisitazione di Pyramid Head è la cosplayer Reddit Place to wipe your feet.