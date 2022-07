Silent Hill 2 Enhanced Edition si aggiorna ancora, ecco cosa cambia

Non è la prima volta che vi parliamo di Silent Hill 2 Enhanced Edition su queste pagine e sicuramente non sarà l'ultima dal momento che gli autori del progetto stanno continuando ad aggiornare il gioco risolvendo bug e problemi tecnici.

Silent Hill 2 Enhanced Edition è una mod gratis che si pone l'obiettivo di migliorare alcuni aspetti dell'originale Silent Hill 2, gioco uscito nel 2001 e ancora molto popolare tra i videogiocatori, in particolare nella community di appassionati di videogiochi horror.

L'aggiornamento #8 della mod introduce un Setup Tool per l'installazione e un Configuration Tool che altro non è che un launcher personalizzato. Ci sono poi migliorie per quanto riguarda il motore audio, piccoli ritocchi alle sequenze filmate, risoluzione di bug, telecamera migliorata nelle cut-scene e in generale una maggior pulizia grafica.

Gli sviluppatori hanno pubblicato un video che mostra le novità dell'aggiornamento 8 della Enhanced Edition di Silent Hill 2, attenzione però perché il filmato contiene spoiler sulla trama del gioco. Da tempo si parla anche del remake di Silent Hill 2 a cura di Bloober Team, nelle scorse settimane è trapelato un leak ma lo studio polacco non ha ne confermato ne smentito, ribadendo solamente di essere al lavoro su diversi progetti per conto di vari partner.