Silent Hill 2 Enhanced Edition: la mod gratis si aggiorna, le novità sul progetto

Silent Hill 2 Enhanced Edition è una mod per il celebre gioco Konami che si pone l'obiettivo di migliorare il comparto grafico del gioco, aumentando la risoluzione, ripulendo le texture e in generale applicando una serie di migliorie estetiche a Silent Hill 2.

Ad oggi Silent Hill 2 Enhanced Edition non è ancora disponibile in versione definitiva ma gli sviluppatori stanno già lavorando a varie modifiche tra cui un sistema di installazione semplificato e migliorie sul fronte audio. Il nuovo video pubblicato dal team di sviluppo fa il punto della situazione sul lavoro svolto fino ad oggi e su quelli che sono i piani per il futuro, come l'ottimizzazione di vari aspetti dell'engine.

Sul sito ufficiale del progetto è disponibile il download di Silent Hill 2 Enhanced Edition e una guida all'installazione, come detto la mod non dispone di un Wizard e dunque il setup non è immediato, questo è uno dei problemi che gli sviluppatori dovranno risolvere per rendere il file più accessibile.

Pur trattandosi di una mod senza scopo di lucro, non è escluso che Konami possa bloccare i lavori sul progetto anche se ribadiamo come Silent Hill 2 Enhanced Edition non sia un gioco ma un file di modifica, inoltre il file è distribuito gratuitamente senza volontà di guadagno.