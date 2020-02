Silent Hill 2 Enhanced Edition: la Remaster fan made è disponibile su PC

In sviluppo da diversi anni, la remaster fan made di Silent Hill 2 ha raggiunto il suo stadio finale ed è disponibile su PC. Il collettivo di programmatori amatoriali dietro a questo ambizioso progetto celebra il grande evento pubblicando un video che mostra le migliore della "loro" Enhanced Edition di Silent Hill 2.

Il gruppo Town of the Silent Hill descrive il loro lavoro come una raccolta di pacchetti aggiuntivi e di mod che aggiungono delle ottimizzazioni alla grafica, all'audio e alle dinamiche di gameplay dell'iconico horror di Konami.

Rispetto all'edizione originaria lanciata nel 2001 su PS2 e successivamente su PC e Xbox, Silent Hill 2 Enhanced Edition vanta delle texture ad alta definizione, un migliore supporto ai controller, la possibilità di fruire il titolo a risoluzioni più elevate, delle ombre più nitide e l'utilizzo di una fotocamera widescreen, oltre alla rimozione di importanti bug dell'audio.

Il video dimostrativo confezionato dal collettivo di modder ci permette di fare una veloce panoramica sulle novità contenutistiche, grafiche e ludiche di questo progetto che ambisce a regalare "l'esperienza HD definitiva" agli appassionati di Silent Hill 2. Agli amanti del survival horror di Konami consigliamo infine di recuperare questi articoli che mostrano il prototipo di Silent Hill 2 e gli scenari del gioco ricreati su Unreal Engine 4 con visuale prima persona.