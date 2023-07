Silent Hill 2, non solo Pyramid Head: la top 3 dei momenti indimenticabili

Silent Hill 2 è considerato dalla maggior parte dei fan come il miglior episodio della storia serie survival horror di Konami. Oltre ad una storia profonda e coinvolgente, tanti sono i momenti chiave che hanno caratterizzato l'avventura di James Sunderland nella cittadina nebbiosa, alcuni dei quali davvero memorabili.

Di seguito vi elenchiamo tre momenti indimenticabili di Silent Hill 2, di quelli che restano per sempre impressi nella mente dei giocatori:

L'incontro con Pyramid Head

Pyramid Head è uno dei mostri più riconoscibili di sempre nel panorama dei survival horror, e fa il suo esordio proprio in Silent Hill 2. James incontra per la prima volta l'inquietante creatura negli appartamenti di Wood Side avvolto da un'aura rossa e che trasmette subito la sensazione di essere un nemico terrificante. Lo troverà poco dopo all'interno di una stanza in uno dei momenti più disturbanti del gioco, quando Pyramid Head è intento ad aggredire brutalmente dei Mannequin. Basta questa scena, unita alla sua forma peculiare, a far entrare subito nell'immaginario collettivo dei giocatori l'ormai iconico antagonista.

Angela e le scale in fiamme

Angela Orosco è uno dei personaggi più tragici non solo del secondo episodio ma di tutta la serie di Silent Hill, e l'ultima scena in cui la ragazza compare è di quelle impossibili da non ricordare. Su una scala in fiamme all'interno dell'Hotel Lakeview, James ritrova Angela: inizialmente la giovane lo scambia per sua madre, per poi riconoscerlo e chiedergli di ridarle il coltello. Al rifiuto del protagonista, l'uomo fa notare il calore infernale della scalinata, ma Angela risponde affermando che tutta la sua vita è stata un inferno. La ragazza sale dunque le scale, scomparendo in mezzo alle fiamme.

La lettera di Mary

"Nei miei sogni agitati, vedo quella città, Silent Hill". E' così che inizia la lettera di Mary Sheperd-Sunderland scritta per suo marito James, ed è la molla che spinge l'uomo a raggiungere la città all'inizio della storia. Ma la lettera ricompare anche in uno dei finali di Silent Hill 2, integrale e leggermente diversa rispetto a quella leggibile in precedenza. Interamente recitata nell'epilogo, il lungo messaggio di Mary a James è di quelli struggenti che fanno venire i brividi, chiudendo in maniera indimenticabile uno dei migliori survival horror di sempre.

Chissà come verranno riproposte queste scene nel remake di Silent Hill 2 di prossima uscita. Nel frattempo potete anche recuperare il nostro speciale su James Sunderland di Silent Hill 2, dove facciamo un'analisi psicologica del complesso personaggio ideato da Konmi.