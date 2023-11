Silent Hill 2 non sarà l'unico remake della serie? Indizi dal report di Konami

Nel mentre infuria la polemica per le microtransazioni di Silent Hill Ascension, Konami si lascia scappare un possibile indizio sul futuro della serie horror all'interno del suo ultimo report finanziario.

Nel fornire un aggiornamento sui suoi prossimi progetti videoludici durante l'incontro sugli utili trimestrali, la società ha dichiarato di avere in programma più di un remake di Silent Hill, e che quindi l'opera di restauro del franchise potrebbe non fermarsi al già annunciato Silent Hill 2 Remake affidato a Bloober Team.

All'interno del report leggiamo: "Per quanto riguarda gli sforzi attuali, stiamo lavorando diligentemente su Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, che ricrea fedelmente la storia, i personaggi e il design del gioco di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, uno dei capitoli più amati della serie, e aggiorna il suo stile grafico con una grafica moderna per l'attuale generazione; oltre a remake e capitoli completamente nuovi della serie Silent Hill, che ha guadagnato popolarità come gioco horror psicologico".

Il termine "remakes" non lascerebbe spazio a dubbi sulla volontà da parte della compagnia di tornare a lavorare su altri capitoli di Silent Hill, tuttavia sarà bene attendere eventuali conferme o smentite, in quanto potrebbe essersi trattato di un banale errore.

Se non l'aveste ancora fatto, vi invitiamo a consultare il nostro approfondimento dedicato a Silent Hill Ascension, il nuovo sperimentale progetto di Konami che si pone a metà tra videogioco e serie interattiva.