Silent Hill 2 in Realtà Virtuale? Un fan lo reimmagina come un gioco VR

Da grande appassionato di Silent Hill, lo youtuber Hoolopee ha provato a reimmaginare il secondo capitolo della serie horror di Konami come un'avventura da vivere in Realtà Virtuale.

I risultati ottenuti dal creatore di contenuti con il Concept Trailer di Silent Hill 2 in VR sono davvero interessanti e, pur rappresentando un progetto fine a se stesso che non avrà alcuno sbocco videoludico, lasciano comunque intravedere l'enorme potenziale di un ipotetico remake in Realtà Virtuale del kolossal a tinte oscure.

Reindossando i panni di James, possiamo infatti avvertire la crescente tensione delle sessioni di esplorazione per le strade della cittadina di Silent Hill e, soprattutto, delle corse a perdifiato tra i corridoi dell'incubo a occhi aperti in cui si viene proiettati nel corso dell'avventura.

Lo youtuber ha persino realizzato un'interfaccia virtuale che consente all'utente di accedere ai menù dell'inventario senza mettere in pausa la partita, oltre alle scene di gameplay che prevedono i combattimenti con le creature di questo inferno digitale e gli incontri con il temibile Pyramid Head. Date un'occhiata al video fan made realizzato da Hoolopee e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo. Nel frattempo, vi ricordiamo che è disponibile su PC la Remaster amatoriale di Silent Hill 2, con tantissime migliorie grafiche e ottimizzazioni al gameplay.