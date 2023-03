Silent Hill 2 Remake, 10 milioni di copie: nulla di impossibile per il CEO di Bloober Team

Lo sviluppo di Silent Hill 2 sarebbe finito e la data di lancio dipenderebbe da Konami: sono state queste le ultime informazioni ufficiali rilasciate da Bloober Team circa lo stato di avanzamento con i lavori sull'attesissimo Remake di Silent Hill 2. Intanto, però, il team volge lo sguardo anche al possibile traguardo economico del progetto.

Nel dettaglio, il CEO di Bloober Team, Piotr Babieno, ha affermato di essere fiducioso circa il raggiungimento delle 10 milioni di copie vendute da parte della ventura produzione. Il tutto è stato dichiarato ai microfoni del sito polacco Bankier, dichiarando quanto segue: "La nuova strategia è un'evoluzione, non una rivoluzione rispetto alla strategia Bloober 2.0. Ci stiamo lentamente allontanando dalla narrazione ambientale per passare a giochi basati su meccaniche riconoscibili da un ampio pubblico".

Alla luce di questo, quindi, Babieno afferma che "Possiamo supporre che 10 milioni di copie vendute sia un range che presto sarà realistico per noi". Per fare questo, il team continua a porre l'attenzione sulle strategie basate sul lungo termine. "Per diventare la migliore casa di videogiochi horror, dobbiamo concentrarci su una maggiore attività di pubblicazione e avere più progetti di un gioco ogni anno e mezzo/due anni. Pertanto, il secondo pilastro della strategia di Bloober si basa sulla cooperazione con partner strategici".

Nulla di nuovo rispetto alle più recenti dichiarazioni dello stesso Babieno ai portali videoludici internazionali: basti pensare, ad esempio, alla spiegazione di come Silent Hill 2 Remake cambierà per sempre Bloober Team con una 'nuova fase'. Non ci resta che attendere l'avvento del progetto ideato grazie al sodalizio tra Konami e Bloober Team, vedendo così ciò che gli sviluppatori hanno da offrire all'utenza con il nuovo corso della software house.