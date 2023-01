Silent Hill 2 Remake: Akira Yamaoka e Masahiro Ito sono stati parte attiva dello sviluppo

Sebbene per il momento si sia visto ancora poco, il remake di Silent Hill 2 è già attesissimo da tutti gli amanti della serie e dei survival horror in generale, desiderosi di scoprire come Bloober Team reinterpreterà il capolavoro di Konami pubblicato originariamente su PS2 nel 2001.

Lo studio polacco sta trattando il progetto con il massimo impegno possibile, rispettando il materiale di partenza: oltre ad aver confermato che Resident Evil 2 Remake è stata una fonte d'ispirazione per Silent Hill 2 Remake, Bloober Team ha coinvolto nello sviluppo anche due illustri nomi che contribuirono alla realizzazione del classico originale, vale a dire il compositore Akira Yamaoka ed il creature designer Masahiro Ito. Ed a quanto pare, entrambi hanno avuto un ruolo chiave per lo sviluppo di Silent Hill 2 Remake.

"Siamo caduti dalle sedie quando una volta saputo che alcuni dei creatori originali sarebbero stati con noi. Ci hanno dato utili spiegazioni per capire le tematiche del gioco discusse su Internet da oltre 20 anni, e continueremo a chiedere agli autori originali opinioni sulla nostra opera", afferma Maciej Glomb in un'intervista con GamingBolt, confermando inoltre che entrambi "hanno avuto un ruolo attivo nello sviluppo, con Ito che ci ha fornito concept art per scenari e mostri, mentre Yamaoka ha composto la colonna sonora per il gioco".

Globm rivela inoltre che Bloober Team ha lavorato a stretto contatto con Konami durante il primo anno di lavorazione, aggiungendo che "Konami ha fortemente incoraggiato la nostra direzione creativa e fortemente supportato la nostra visione per il gioco. La fiducia che hanno riposto in noi ci ha permesso di prendere il controllo dello sviluppo".

Bloober Team ha avuto la meglio su altri studi per lo sviluppo di Silent Hill 2 Remake, dunque non resta che attendere di vedere nel dettaglio i frutti dei loro sforzi.