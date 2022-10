Silent Hill 2 Remake tra gli annunci di Konami? Un indizio sembra confermarlo!

Come un fulmine a ciel sereno, Konami ha annunciato un evento online dedicato a Silent Hill, aggiornando anche il logo della serie sulle proprie pagine social. Dopo mesi (anni?) di rumor, sembra quindi che la compagnia giapponese si prepari a rivelare il futuro dell'iconico franchise horror tanto amato in tutto il mondo.

Al momento non è chiaro su cosa si concentrerà il livestream e quanti e quali progetti verranno mostrati mercoledì 15 ottobre alle ore 23:00 italiane, tuttavia un potenziale indizio potrebbe arrivare dallo stesso tweet diffuso da Konami, che in apertura cita una delle più celebri frasi di Silent Hill 2: "In my restless dreams, I see that town, Silent Hill". E' così che inizia la lettera di Mary rivolta a suo marito James Sunderland, dando vita ad uno degli spezzoni più iconici ed amati dell'intero franchise.

Nel suo tweet Konami riprende proprio quelle stesse parole rivolgendole al pubblico e parlando quindi al plurale ("In your restless dreams, do you see that town?"). Chiaramente la scelta di simili parole potrebbe non avere alcun reale significato oltre al semplice tributo alla serie, tuttavia negli scorsi mesi i rumor sull'esistenza di Silent Hill 2 Remake, apparentemente sviluppato da Bloober Team, sono stati i più diffusi e gettonati in merito al ritorno del brand, fermo dal 2012.

Che sia un possibile indizio sulla presentazione di Silent Hill 2 Remake nel corso dell'evento online? Siamo ancora nell'ambito delle speculazioni, ma tra pochissimo scopriremo la verità.