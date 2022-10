Silent Hill 2 Remake annunciato in esclusiva temporale PS5: il trailer in Unreal Engine 5

L'attesissima Silent Hill Transmission del 19 ottobre si è aperta in grande stile, con un annuncio lungamente rumoreggiato e tanto desiderato: giocatrice e giocatori, il remake di Silent Hill 2 è realtà!

"Nei miei sogni agitati, vedo quella città. Silent Hill". Il trailer dell'annuncio ci riporta nella nebbiosa e maledetta cittadina di Silent Hill nei panni di James, un uomo afflitto dal dolore che riceve una lettera da Mary, la moglie deceduta tre anni prima. Tormentato dall'accaduto, l'uomo ritorna sulle sponde del lago Toluca sperando che sia lì ad aspettarlo. Sono passati ventun anni dal lancio del gioco originale e, come potete vedere anche voi nel filmato in apertura di notizia, la differenza grafica è abissale, anche e soprattutto per merito dell'implementazione del motore grafico di ultima generazione Unreal Engine 5.

Sviluppato da Bloober Team - team polacco già autore di videogiochi a tinte horror come Layers of Fear, Observer e The Medium - Silent Hill 2 può vantare nel team creativo anche i veterani Masahiro Ito in qualità di Creature Designer e Akira Yamaoka in veste di compositore. Il gioco verrà lanciato inizialmente solo su PlayStation 5, con un periodo di esclusività temporale della durata di 12 mesi. Dopodiché, verrà lanciato anche su anche su PC.