Silent Hill 2 Remake è in arrivo? Le novità da Steam fanno ben sperare

È da diversi giorni che si continua a parlare della presunta uscita in vista di Silent Hill 2 Remake. L'avventura videoludica sviluppata da Bloober Team che promette di portare in auge un classico targato Konami è in dirittura d'arrivo? Secondo gli ultimi aggiornamenti provenienti dalla pagina di Steam, sì: Silent Hill 2 Remake è dietro l'angolo.

La prova inequivocabile di tale novità, come anticipato in apertura, proviene nientepopodimeno che dalla pagina ufficiale dello store di Valve. Dopo che un retailer ha svelato la data di lancio presunta di Silent Hill 2 Remake, la dicitura "in arrivo" su Steam per Silent Hill 2 Remake rende alquanto plausibile la finestra temporale emersa negli ultimi giorni. Il rifacimento di Silent Hill 2 potrebbe presto debuttare sul mercato, ma esattamente quando uscirà l'atteso progetto videoludico?

Per adesso la data di lancio rimane un mistero. Ciononostante, qualcosa nelle retrovie sembrerebbe essersi mossa. Attorno a Silent Hill 2 Remake rimane qualche incertezza, soprattutto alla luce dell'ultimo trailer presentato da Konami durante lo State of Play del mese scorso. Arrivati a questo punto, non ci resta che attendere maggiori conferme dalla software house. Giungeranno nuove informazioni nell'arco delle prossime settimane, magari con uno State of Play dedicato anche al lavoro svolto da Bloober Team?