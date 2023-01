Silent Hill 2 Remake avrà un'IA migliorata e combattimenti più avvincenti, promette Konami

Nel corso di una recente intervista concessa a IGN.com, Konami si è sbottonata su Silent Hill 2 Remake, svelando numerosi dettagli riguardanti il lavoro di restauro affidato a Bloober Team. Dopo averci svelato perché James Sunderland è invecchiato in questo remake, la compagnia ci parla di intelligenza artificiale e combattimenti.

Nonostante Bloober Team abbia chiarito il proprio intento di trattare con cautela il gioco per non rischiare di snaturarlo, lo studio di sviluppo ha pensato di introdurre alcuni importanti cambiamenti alla struttura di gameplay. Sappiamo già del cambio drastico della telecamera, non più ad inquadrature fisse ma disposta dietro le spalle del protagonista. Ma le novità non finiscono qui: Konami ha promesso un'intelligenza artificiale dei nemici più avanzata e, conseguentemente, degli scontri più avvincenti.

"Prima di tutto, stiamo migliorando il design del combattimento, qualcosa che ha ricevuto molti feedback nell'originale. Farlo sarebbe stato difficile senza cambiare il modo in cui i mostri si muovono e agiscono, quindi abbiamo cercato di rispettare il design originale aggiungendo nel remake un combattimento divertente e nuovo migliorando un certo numero di nemici", ha dichiarato il concept artist Masahiri Ito.

"Stiamo rifacendo l'IA dei nemici da zero in modo che sia progettata in modo da permettere ai giocatori di godersi il combattimento", ha aggiunto il producer Motoi Okamoto. "L'amore di Bloober Team per l'originale è forte, quindi non aggiungeranno semplicemente nuovi nemici. Ci tengono ai dettagli che possono aiutare a rendere divertente il combattimento, il che significa cambiare l'IA o piccoli elementi di design. Potrebbe sembrare lo stesso, ma è diverso quando lo guardi da vicino. Hanno fatto davvero un buon lavoro durante tutto il gioco". Ito ha infine concluso: "Penso che il remake si sia rivelato un'esperienza più interessante dell'originale".

Konami ha parlato del futuro di Silent Hill, che si prepara a tornare sulle scene non solo con il remake del secondo capitolo ma anche con Silent Hill f, Ascension, Townfall e la pellicola cinematografica Return to Silent Hill.