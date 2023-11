Silent Hill 2 Remake, si avvicina la data d'uscita? Aperti i preorder in più store USA

In attesa dunque di scoprire quando il nuovo Silent Hill 2 sarà effettivamente disponibile, nel frattempo emerge la possibilità che siano in programma altri remake di Silent Hill , almeno stando ad alcuni indizi riportati in un recente report della compagnia giapponese.

Da notare inoltre che l'account Twitter/X ufficiale di GameStop USA suggerisce l'arrivo di novità nel prossimo futuro : a tal proposito Okami Games solleva l'ipotesi che il responsabile delle pagine social della catena in realtà non sappia nulla e la sua sia stata una semplice risposta generica, ma evidenzia comunque che la comparsa dei preorder in contemporanea su più store potrebbe effettivamente essere un segno di importanti aggiornamenti in arrivo nel prossimo futuro.

Come segnalato su Twitter/X da Resident Evil Central ed Okami Games , retailer come GameStop , Amazon e VideoGamesPlus hanno aggiunto nei loro database le pagine relative a Silent Hill 2 Remake offrendo così ai clienti la possibilità di prenotare l'opera targata Konami e Bloober Team . Chiaramente si tratta di semplici placeholder per il momento, considerato ad esempio che Amazon USA riporta come data d'uscita un lontanissimo 31 dicembre 2099, tuttavia Resident Evil Central fa notare che queste aggiunte sono avvenute nelle ultime 24 ore, segno dunque che qualche grossa novità potrebbe arrivare a breve in merito all'esordio dell'atteso rifacimento moderno di Silent Hill 2 .

In the past 24 hours, @VideoGamesPlus_ and now @GameStop have opened pre-orders for Silent Hill 2 Remake.



It looks like we'll be hearing something imminently 👀🌫️ pic.twitter.com/JbgU7TjBcl — Will | Resident Evil Central 👁️ (@ResiEvilCentral) November 2, 2023

Silent Hill 2 remake pre-orders are up at GameStop and Video Games Plus.



The official GameStop account is also teasing Silent Hill 2 news.



I think we can expect a release date soon. 👀 pic.twitter.com/SwAnoETAAd — Okami Games (@Okami13_) November 2, 2023