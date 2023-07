Silent Hill 2 Remake avvistato negli store, uscita nel 2023: nuove indiscrezioni sul gioco

Neanche il tempo di metabolizzare le affermazioni del doppiatore di James Sunderland sull'uscita di Silent Hill 2 Remake nel 2024 che già arrivano nuove informazioni discordanti sulla possibile data di pubblicazione del gioco: dalle pagine di un rivenditore estero si parla di una finestra di lancio prevista per il 2023. Ma sarà davvero così?

Purtroppo non c'è modo di confermare o smentire il leak legato alle pagine di un sito di un retailer australiano, da cui si può evincere che la pubblicazione di Silent Hill 2 Remake sia prevista per il 29 settembre 2023. La data sarebbe alquanto vicina e anticiperebbe di non pochi mesi quanto dichiarato dal doppiatore Luke Roberts.

Al momento non è sopraggiunta alcuna smentita né dai portavoce di Konami né da quelli di Bloober Team, lo studio di sviluppo di videogiochi dietro la creazione dell'attesissimo rifacimento. Dunque, quando uscirà Silent Hill 2 Remake? Le speculazioni e le congetture continuano a prendere piede ma, complice l'assenza di Konami con il suo progetto sia al PlayStation Showcase di fine maggio sia alla Summer Game Fest ed i relativi eventi, è difficile credere che esso sia in dirittura d'arrivo nell'immediato futuro. Dopo che Dusk Golem ha dichiarato che Silent Hill 2 Remake sarà grande il doppio dell'originale, le attese dietro questo rifacimento continuano a crescere sempre di più.