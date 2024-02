Silent Hill 2 Remake: Bloober non è contenta del trailer mostrato allo State of Play

Dopo una lunga attesa, Silent Hill 2 Remake è tornato a mostrarsi allo State of Play di fine gennaio tenuto da Sony. Stiamo chiaramente parlando di un titolo attesa con particolare ansia da parte della community, che a dire il vero non è rimasta particolarmente soddisfatta da quanto mostrato da Konami e Bloober Team.

Piotr Babieno, presidente di Bloober Team, ha commentato la reazione negativa manifestata da molti giocatori, e durante un'intervista concessa all portale polacco Inwestyc.tv ha in realtà condiviso il sentimento comune che aleggia attorno all'ultimo trailer dell'horror game.



Seppur con tono scherzoso, Babieno stesso si è detto poco soddisfatto del trailer confezionato in occasione dello show di Sony, ma ha al contempo voluto rassicurare i fan della serie. Stando alle sue dichiarazioni, la campagna promozionale è interamente gestita da Konami, e i contenuti mostrati all'interno del filmato non sono stati quindi selezionati da Bloober Team. La compagnia polacca, dal canto suo, conferma invece di aver dato priorità agli elementi fondanti di Silent Hill, che di certo non sono le fasi d'azione e di shooting mostrate nel trailer. Quanto realizzato dal team di sviluppo - concluce Babieno - rispetterà appieno la natura psychological horror che ha sempre contraddistinto Silent Hill 2.

Il producer di Silent Hill 2 Remake ha confermato che lo sviluppo è quasi concluso, dunque non dovrebbe mancare molto alla sua uscita su PlayStation 5 e PC.