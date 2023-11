Silent Hill 2 Remake, Bloober Team scrive ai fan: 'Portate ancora pazienza'

A oltre un anno dal suo annuncio ufficiale non sappiamo con esattezza che fine ha fatto Silent Hill 2 Remake: il rifacimento dell'iconico survival horror di Konami è in sviluppo presso gli studi di Bloober Team, ma da diverso tempo ha fatto perdere le sue tracce e non si è più visto in pubblico.

Con i fan sempre più desiderosi di vedere Silent Hill 2 Remake in azione, gli autori hanno preso parola su Twitter/X per chiedere ai giocatori di portare ancora un po' di pazienza, in attesa che Konami dia nuove informazioni sul progetto.

"Siamo orgogliosi di far parte dei piani di Konami per il franchise di Silent Hill, ed assieme ai nostri partner stiamo lavorando diligentemente per assicurarci che Silent Hill 2 Remake raggiunga la miglior qualità possibile. Da parte del nostro team vogliamo chiarire che lo sviluppo sta procedendo regolarmente ed in linea con i nostri piani", riporta Bloober Team nel suo messaggio, che prosegue: "Comprendiamo che tanti giocatori sparsi per il mondo stanno attendendo novità sul gioco ed apprezziamo il vostro interesse. Tuttavia, vi chiediamo gentilmente di avere ancora un po' di pazienza. Non appena Konami in qualità di publisher diffonderà nuove informazioni, siamo sicuri che sarà valsa la pena aspettare".

Già nei giorni precedenti la lettera rivolta ai fan Bloober Team aveva lasciato intendere che nuove informazioni su Silent Hill 2 Remake dipendono da Konami, ma per il momento tutto tace da parte del publisher giapponese. A questo punto non resta altro da fare se non, appunto, continuare ad attendere pazientemente.