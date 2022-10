Silent Hill 2 Remake: chi è James Sunderland?

Ora che Konami ha finalmente ufficializzato l’esistenza del remake di Silent Hill 2 (ecco a tal proposito la nostra anteprima di Silent Hill 2 Remake), il nome di James Sunderland è tornato sulla bocca di tutti. I giocatori che non l’hanno mai conosciuto potrebbero essere interessati a sapere chi è: ecco qualche informazione in più sul personaggio.

James Sunderland è il protagonista principale di Silent Hill 2 che, dopo aver ricevuto una misteriosa lettera da parte della defunta moglie (Mary Shepherd), sceglie di visitare la città nebbiosa alla ricerca del suo amore perduto. Ad attenderlo troverà però una serie di eventi e incubi inspiegabili che lo costringeranno a fare i conti con i fantasmi del suo passato, con la sua sanità mentale e con le conseguenze delle proprie azioni.

Oltre a essere menzionato anche in Silent Hill 4: The Room, James compare brevemente sotto forma di cameo in Silent Hill 3, Silent Hill: Shattered Memories, Silent Hill: Downpour e Silent Hill: Book of Memories, ma il secondo capitolo della serie resta l’unico a vederlo in un ruolo prominente.

Per concludere, nel caso voleste saperne di più sui vari progetti presentati di recente e legati all’IP horror in questione, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete trovare un articolo che riassume tutti gli annunci a tema Silent Hill emersi durante l’evento Konami del 19 ottobre 2022.