Silent Hill 2 Remake: città esplorabile senza interruzioni, non ci saranno caricamenti

Dopo l'annuncio di Silent Hill 2 Remake, il PlayStation Blog ha pubblicato un nuovo post a firma di Motoi Okamoto (Producer di Konami) e Mateusz Lenart (Creative Director e Lead Designer di Bloober Team) per svelare nuovi dettagli sulla riedizione di uno dei survival horror più amati di sempre.

In particolari scopriamo che Silent Hill 2 Remake non avrà schermate di caricamento come confermato dal producer del gioco: "un ultimo grande miglioramento che desidero menzionare è la tecnologia di archiviazione SSD. Grazie allo streaming dei dati super veloce, i giocatori non vedranno alcuna schermata di caricamento mentre esplorano senza interruzioni l’intera città di Silent Hill."

Con Silent Hill 2 Remake, Konami vuole riportare in vita un gioco cult del genere survival horror, uscito nel 2001 inizialmente su PS2 (in seguito anche su altre piattaforme) e capace di riscuotere sin da subito enorme successo di pubblico e critica. La casa giapponese sta lavorando con gli autori di The Medium e Layers of Fear, i quali stanno plasmando la loro visione del mondo di Silent Hill 2.

Silent Hill 2 Remake uscirà su PS5 e PC in esclusiva temporale su console Sony per 12 mesi, dopo questo lasso di tempo il gioco arriverà presumibilmente anche sulle piattaforme della famiglia Xbox.