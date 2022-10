Silent Hill 2 Remake: cosa cambia rispetto all'horror classico di Konami?

Era nell'aria da tempo e finalmente Konami ha annunciato ufficialmente il remake di Silent Hill 2 a opera di Bloober Team, studio autore di giochi come The Medium e Layers of Fear.

I tanti anni trascorsi dall'ultimo capitolo della saga a tinte oscure di Konami non sembrano aver scalfito minimamente l'interesse degli appassionati, come testimonia coinvolgimento dei fan e l'enorme eco mediatica per la versione attualizzata di Silent Hill 2, in uscita nel 2023 su PC e in esclusiva console (temporale e della durata di un anno) su PlayStation 5.

In base alle informazioni condivise da Bloober Team a margine dell'annuncio del loro prossimo, attesissimo progetto, il Remake di SH2 rimarrà nel solco tracciato dalla storia e dall'esperienza di gioco del capolavoro originario, salvo però ampliarne in maniera sensibile i contenuti e il 'pathos scenico' con l'ausilio di Unreal Engine 5 e dei suoi middleware grafici più evoluti, come quello deputato alla gestione dell'illuminazione dinamica.

Senza indugiare oltre vi lasciamo al video in apertura d'articolo. Per un ulteriore approfondimento, qui trovate il nostro speciale su Silent Hill 2 Remake e i cambiamenti dell'horror cult di Konami, con tutte le riflessioni e le analisi di Francesco Mocerino sulle scene in-engine offerteci da Bloober Team con il reveal trailer dell'ultimo showcase sul futuro di Silent Hill.