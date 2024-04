Silent Hill 2 Remake, cosa è successo a James? Il suo volto è cambiato

Mentre continuiamo pazientemente ad attendere l'annuncio della data di lancio di Silent Hill 2 Remake, apprendiamo di un piccolo ma rilevante cambiamento applicato da Bloober Team, software house polacca che si sta occupando dello sviluppo del rifacimento.

Bloober Team ha modificato il volto del protagonista di Silent Hill 2 Remake, James Sunderland. A rivelarlo non sono stati né un nuovo trailer né nuove immagini promozionali, bensì un movimento effettuato all'interno del database di Steam che non è sfuggito all'attento monitoraggio del sito steambdb.info. Come potete vedere anche voi dirigendovi a questo indirizzo, nella giornata di ieri è stata caricata una nuova icona per l'applicazione che mostra un James differente rispetto a quello mostrato nei precedenti contenuti promozionali.

Per vostra comodità, in cima a questa notizia abbiamo allegato una pratica comparativa che mette a confronto il volto inizialmente presentato da Bloober Team e la nuova versione rimaneggiata. I cambiamenti non sono drastici, dal momento che il look generale è il medesimo, tuttavia il nuovo James appare più giovane e meno segnato dal dolore.

Cosa ne pensate di questo cambiamento? Non conosciamo le motivazioni che hanno spinto lo studio di sviluppo a rimaneggiare il volto del protagonista, anche perché non era tra gli aspetti più criticati dai fan della serie, i quali dopo il trailer di Silent Hill 2 Remake dello State of Play sono rimasti perplessi per questioni differenti come un look generale fin troppo pulito, animazioni rigide e un eccessivo focus sui combattimenti.

