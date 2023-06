Silent Hill 2 Remake: la data di lancio dell'horror svelata da un retailer?

L'estate videoludica si è rivelata ricca di nuovi annunci e sorprese susseguitesi nel corso di eventi come il Summer Game Fest, l'Xbox Showcase e l'odierno Ubisoft Forward. Tuttavia, tra i grandi assenti delle ultime conferenze c'è Silent Hill 2 Remake, il rifacimento di uno degli horror game più importanti della storia curato da Bloober Team.

Nell'attesa che sia Konami a tornare ad aggiornarci sull'ambizioso lavoro di restauro del cult con protagonista James Sunderland, il retailer australiano GorillaGaming potrebbe aver svelato anticipatamente la data di lancio del gioco. Come potete osservare tramite lo screenshot che vi abbiamo riportato più in basso, stando alla "data di lancio prevista" del rivenditore, sembrerebbe che Silent Hill 2 Remake raggiungerà gli scaffali dei negozi il 29 settembre di quest'anno.

Naturalmente vi consigliamo caldamente di prendere con cautela questa informazione, non confermata in nessun modo da Konami tramite annunci ufficiali. Potrebbe trattarsi di un semplice placeholder del rivenditore australiano oppure di un'anticipazione corretta, ma ciò che possiamo unicamente fare al momento è attendere i prossimi aggiornamenti di Konami e Bloober per saperne di più.

Intanto la pagina Steam di Silent Hill 2 Remake si è recentemente aggiornata svelando il peso del lavoro di restauro affidato agli autori di Layers of Fear e The Medium.