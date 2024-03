Silent Hill 2 Remake: la data di lancio del survival horror svelata da un retailer?

Sebbene il producer abbia confermato che lo sviluppo di Silent Hill 2 Remake può dirsi quasi concluso, Konami e Bloober Team continuano a mantenere il silenzio riguardo alla data di lancio del rifacimento di uno dei survival horror più amati di sempre.

Un possibile indizio giunge dal retailer messicano Sanborns, secondo cui il debutto di Silent Hill 2 Remake non sarebbe poi così lontano. La scheda dedicata all'horror di Konami specifica che il lancio del gioco è fissato al 30 maggio, ma è bene considerare la (probabile) ipotesi che si tratti di un semplice placeholder.

Seppur vero che lo sviluppo del gioco dovrebbe ormai essere a buon punto, Konami non ha intensificato granché la sua campagna marketing dopo il passo falso del trailer dedicato al sistema di combattimento di Silent Hiil 2 Remake mostrato allo State of Play di Sony. Con una release così vicina ci si aspetterebbe una comunicazione più serrata da parte del publisher, per questo è lecito nutrire più di un dubbio sulla data indicata dal retailer.

Al momento, dunque, non ci rimane che attendere pazientemente aggiornamenti da parte di Konami e Bloober Team. Silent Hill 2 Remake rimane ufficialmente in arrivo su PC e PlayStation 5 nel corso di quest'anno.

10€ PlayStation Store Gift Card per PlayStation Plus Essent è uno dei più venduti oggi su