Silent Hill 2 Remake sarà diviso in più capitoli? Sospetto copyright claim di Konami

Dopo un'attesa estenuante condita da innumerevoli rumor e speculazioni, Konami svelerà finalmente il futuro di Silent Hill nella giornata di domani mercoledì 19 ottobre. In attesa che il publisher sveli i suoi assi nella manica, un sospetto copyright strike ci conduce nuovamente a fare ipotesi su Silent Hill 2 Remake.

Il rifacimento del secondo episodio della saga horror non è mai stato confermato ufficialmente, ma spesso le voci di corridoio hanno suggerito che un progetto di restauro fosse effettivamente in fase di sviluppo. A dare potenziale conferma dell'esistenza del remake Konami ha inviato una segnalazione per violazione del copyright nei confronti di un giocatore che stava trasmettendo una live intitolata "Silent Hill 2: Part I".

Con tutta probabilità si è trattato del primo gameplay registrato dall'utente in questione sull'originale Silent Hill 2, ma sembra che Konami abbia invece interpretato la situazione in modo differente. Che si sia trattato di un'accidentale anticipazione riguardante Silent Hill 2 Remake suddiviso in più capitoli?

Al momento è difficile trovare le risposte, ma per fortuna non tarderanno ad arrivare: domani martedì 19 ottobre, a partire dalle ore 23:00 italiane, avrà inizio l'evento tutto dedicato alla serie di Silent Hill. Gli indizi raccolti in questi mesi lasciano credere che Konami annuncerà diversi progetti legati alla serie, tra cui anche Project Sakura, il nuovo capitolo principale del franchise.