Silent Hill 2 Remake sarà grande il doppio dell'originale: parla Dusk Golem

Anche se Silent Hill 2 Remake è stato il grande assente delle ultime conferenze, l'attesa nei confronti dell'opera targata Konami e Bloober Team è ancora consistente ed i fan attendono di scoprire novità concrete sull'opera. Nel frattempo un noto insider fornisce qualche piccolo dettaglio in più.

Dusk Golem, leaker che in passato ha fornito diverse anticipazioni corrette su serie come Silent Hill e Resident Evil, assicura che Silent Hill 2 Remake sarà grande il 100% in più del capolavoro originale pubblicato su PlayStation 2 nel 2001, senza tuttavia fornire maggiori dettagli su come questi contenuti ampi il doppio rispetto al classico del passato si concretizzeranno nella produzione di Bloober Team. Dusk Golem aggiunge inoltre che novità sull'opera dovrebbero arrivare a breve, sebbene per adesso preferisca fornire nessuna tempistica precisa in quanto sta ancora aspettando conferme chiare dalle sue fonti.

Chiaramente resta valido il beneficio del dubbio considerato che finora Konami ha mostrato ben poco del gioco, ma la speranza è che una nuova presentazione sia a tutti gli effetti dietro l'angolo, in modo così da offrire ai fan un assaggio ancora più concreto dell'opera e capire di conseguenza se per davvero Silent Hill 2 Remake sarà molto più ampio e ricco in termini di contenuti.

Intanto nelle scorse settimane un retailer potrebbe aver rivelato la data di lancio di Silent Hill 2 Remake, ma anche sull'uscita su PlayStation 5 e PC tutto continua a tacere, almeno per il momento.