Silent Hill 2 Remake esce nel 2024? Lo dice il doppiatore di James Sunderland

Silent Hill 2 Remake è il progetto con cui si mira a riproporre in HD il celeberrimo survival horror di Konami, sviluppato originariamente da Team Silent. Come il gioco originale, la storia segue i passi di James Sunderland.

James, la cui voce nel gioco è prestata dal doppiatore Luke Roberts, è un vedovo che ritorna nell'omonima città di Silent Hill per un motivo ben preciso: ha ricevuto una misteriosa lettera dalla defunta moglie Maria in cui la donna afferma di essere lì ad aspettarlo.

Proprio Luke Roberts è al centro di un acceso rumor nella community di Reddit. Secondo l'utente Zazobusha, infatti, qualcuno nel server Discord Snitch ha postato uno screenshot - ora cancellato - in cui l'attore rispondeva a una domanda su Instagram, svelando per errore la presunta finestra di uscita del gioco.

Stando allo screenshot in questione, il doppiatore di James Sunderland rispondeva con un vago "agli inizi del prossimo anno". Per alcuni, si tratta di un'indiscrezione campata in aria e inventata soltanto per accendere una discussione sul gioco.

Per molti, infatti, un doppiatore sotto contratto non rischierebbe mai di rivelare un'informazione così sensibile senza il consenso del publisher. Altri, invece, ritengono plausibile lo scivolone e ancor più probabile la finestra di uscita indicata.

In ogni caso, non è la prima volta che accade un episodio del genere. Qualche tempo fa la presunta data di lancio di Silent Hill 2 Remake sembrava essere stata svelata per errore da un retailer. Certo è che la curiosità attorno al gioco è legittima, soprattutto perché Silent Hill 2 Remake è stato il grande assente delle ultime conferenze ed un po' che non si hanno sue notizie.