Silent Hill 2 Remake esce solo su PS5 o anche su Xbox?

Sebbene non sia mai passato del tutto di moda, quest'anno il genere horror ha provato a rilanciarsi guardando al passato. Così, dopo gli ottimi rifacimenti di Resident Evil 4 Dead Space, prossimamente si arricchirà anche con il remake di Silent Hill 2, che Konami ha affidato nelle sapienti mani di Bloober Team, già autore di Observer e The Medium.

Se siete degli appassionati del genere dell'orrore, allora immaginiamo che non vediate l'ora che arrivi sugli scaffali. Dobbiamo tuttavia fare due importanti precisazioni al riguardo. Innanzitutto, nonostante lo sviluppo sembri ormai prossimo alla conclusione, non esiste ancora una data d'uscita definitiva. Inoltre, Silent Hill 2 Remake verrà pubblicato inizialmente solo su PC e PlayStation 5, dunque al momento del lancio non sarà disponibile su Xbox Series X|S.

Il periodo di esclusività console, frutto di un accordo con Sony, durerà in ogni caso dodici mesi. Il remake di Silent Hill 2 potrà arrivare anche su altre piattaforme dopo un anno dall'esordio, sebbene ora non ci siano indicazioni temporali più precise. Il lasso temporale di dodici mesi va inteso come periodo d'attesa minimo, l'horror potrebbe anche impiegare più tempo prima di approdare sulle console di casa Microsoft.

Silent Hill 2 Remake, ricordiamo, è in lavorazione con l'ausilio del motore grafico di nuova generazione Unreal Engine 5. Il team di sviluppo, che può vantare tra le sue fila veterani come Masahiro Ito in qualità di Creature Designer e Akira Yamaoka in veste di compositore, si sta impegnando per mantenere intatto lo spirto dell'originale, senza tuttavia mancare di ammodernarlo in alcune delle sue componenti. Tra le più importanti novità figura infatti una telecamera in terza persona alle spalle del protagonista.