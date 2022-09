Silent Hill 2 Remake sarà esclusiva console temporale PS4 e PS5? Il leak è molto dubbio

Alcune immagini di Silent Hill 2 Remake sono trapelate online e a quanto pare si tratta di materiale autentico, seppur datato. Al tempo stesso ha fatto la sua comparsa una misteriosa slide tratta da un documento interno di Konami che svela altri dettagli su questo progetto.

La slide in questione svela i piani per il ritorno di Silent Hill, piani che prevedono il remake di Silent Hill 2 a opera di Bloober Team come punto di partenza per lanciare in seguito un vero e proprio Silent Hill 5 (2024) e una serie di storie parallele tra cui un gioco targato Annapurna in uscita nel 2023.

Nel documento si parla anche di un lancio di Silent Hill 2 Remake previsto per le vacanze natalizie del 2022 su PS4, PS5 e PC, con esclusiva console PlayStation per 12 mesi. Questa riedizione dovrebbe presentare anche due finali mai visti prima oltre a puzzle ed enigmi ridisegnati e animazioni e AI ottimizzate per garantire una miglior immersione nelle atmosfere di Silent Hill.

Il documento però sembra piuttosto "raffazzonato", nel testo si parla anche di un annuncio di Silent Hill 5 con una demo in stile PT previsto per l'estate 2021, cosa che poi però non è avvenuta. Si tratta dunque di un documento datato oppure di un falso? Difficile dirlo, chissà che il Tokyo Game Show non sia l'occasione giusta per saperne di più.