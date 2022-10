Silent Hill 2 Remake è esclusiva PlayStation 5? Facciamo chiarezza

Dopo un lungo periodo di rumor e voci di corridoio, Konami ha annunciato ufficialmente Silent Hill 2 Remake, rifacimento del capolavoro pubblicato originariamente su PS2 nel 2001 ed ancora oggi considerato l'episodio più amato della celebre serie survival horror.

Per il momento, però, la compagnia nipponica non ha rivelato una finestra di lancio per il progetto in sviluppo presso gli studi di Bloober Team, ma sappiamo con certezza che in ambito console il ritorno di Silent Hill 2 avverrà su PlayStation 5. Ciò significa che Silent Hill 2 Remake sarà esclusivo della piattaforma next-gen targata Sony? Facciamo chiarezza sulla questione.



Se da un lato è confermato lo sbarco del gioco su PS5 in data ancora da definire, non si può parlare di esclusiva in termini assoluti: non solo il titolo Konami arriverà anche su PC in contemporanea, ma il filmato di annuncio mostrato durante la Silent Hill Transmission del 19 ottobre 2022 specifica che l'esclusiva console PS5 avrà una durata di 12 mesi. Significa che, un anno dopo l'esordio sul sistema Sony, Silent Hill 2 Remake potrà essere pubblicato anche su altre console, presumibilmente Xbox Series X/S, non appena scaduta l'esclusività temporale. In ogni caso, chi vorrà giocarlo subito dovrà necessariamente essere in possesso di una PS5, o in alternativa goderselo su PC.



Intanto è già stato confermato se Silent Hill 2 Remake sarà in italiano oppure no per quanto riguarda doppiaggio e sottotitoli.