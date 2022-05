Silent Hill 2 Remake in esclusiva temporale PlayStation? Bloober Team commenta i leak

I sempre più insistenti leak sul coinvolgimento di Bloober Team in Silent Hill 2 Remake spingono l'amministratore delegato della software house polacca, Piotr Babieno, a fornire un chiarimento ai microfoni di IGN.com.

Il massimo esponente di Bloober Team è intervenuto a margine della kermesse videoludica Digital Dragons e, interpellato dai giornalisti di IGN.com presenti all'evento, ha sottolineato come "non possiamo commentare nulla di ciò che stiamo sviluppando perché ovviamente apprezziamo e teniamo molto al rapporto che abbiamo instaurato con i nostri partner. Quindi non possiamo dire nulla. Faremo un annuncio sui nostri progetti futuri il prima possibile. Allora ne saprete molto di più... in via ufficiale!".

Il CEO di Bloober Team riferisce al suo intervistatore che la software house sta sviluppando un videogioco sotto l'egida di Konami e un altro progetto con Private Division che darà inizio a una nuova IP: sempre da Babieno apprendiamo che gli autori di Blair Witch, The Medium, Observer e Layers of Fear stanno lavorando a un terzo videogioco che si trova attualmente in fase di pre-produzione.

Riferendosi in maniera generica all'approccio adottato dai suoi sviluppatori nella realizzazione di titoli su licenza, Babieno ha spiegato che "è sempre difficile interagire con chi possiede l'IP sulla quale stai lavorando, ma a chi ci affida le proprie licenze diciamo sempre 'ragazzi, vorremmo usare la vostra IP ma vorremmo raccontare la nostra storia'. Non importa di chi sia l'IP affidataci, l'importante è che il progetto che ne scaturisce sia un vero gioco del Bloober Team e non di qualcun altro. Quindi sì, al momento non possiamo sbilanciarci e parlare dell'IP affidataci, ma sappiate che il videogioco che ne risulterà sarà sempre un titolo del Bloober Team".