Silent Hill 2 Remake: i fan sono perplessi dopo il trailer dello State of Play

In occasione dello State of Play di fine gennaio, Konami e Bloober Team hanno mostrato il trailer di Silent Hill 2 Remake dedicato al combattimento. Sfortunatamente, sembra che molti fan dell'originale horror psicologico siano rimasti piuttosto perplessi su quanto mostrato.

Sono numerose le testimonianze affiorate in rete dopo la diffusione del trailer di Silent Hill 2 Remake, che ha messo in luce il sistema di combattimento dell'opera di rifacimento a cura di Bloober Team. Tra coloro che si sono espressi spicca quello di Andy Kelly, PR di Devolver Digital secondo cui "il remake sembra troppo pulito. L'originale aveva questo palpabile strato di sporcizia che ti faceva avvertire quasi sentire il suo odore. Ti sentivi come se stesse per fuoriuscire dalla TV. Un lavoro sulle texture semplicemente incredibile".

Non è convinto nemmeno MauroNL, analista e utente molto attivo su X|Twitter: "Silent Hill 2 Remake sembra un po' grezzo, spero che manchino ancora almeno 6 mesi. Le animazioni sembrano rigide, il sound design manca di impatto e il combattimento sembra goffo. E che dire di quella strana scritta sul muro? Sembra che manchi ciò che è un vero gioco horror psicologico di Silent Hill".

Alcuni utenti non hanno apprezzato l'introduzione dei quick time event, ma la criticità più importante che viene mossa è l'importanza data alle fasi action in una produzione che forse dovrebbe puntare su altri aspetti: "Silent Hill non ha mai riguardato il combattimento, e il combattimento è sempre stato qualcosa che i giocatori miravano ad evitare", ha per esempio dichiarato il noto content creator Shirrako. E voi, cosa ne pensate al riguardo?

Allo State of Play è stato annunciato anche Silent Hill The Short Message, ora disponibile gratuitamente su PS5.