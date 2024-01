Silent Hill 2 Remake è in fase di polishing: lo sviluppo è finito, per un leaker

Sebbene Silent Hill 2 Remake sia ancora privo di una data di uscita, sono in molti a credere che il gioco Konami arriverà nel corso del 2024 e l'insider e leaker Dusk Golem concorda con questa teoria, ribadendo come il progetto sia da tempo in fase di polishing, con uno sviluppo praticamente concluso.

Bloober Team avrebbe già dedicato molte risorse al gioco di Skybound, un nuovo horror in uscita nel 2025, prossimo progetto dello studio polacco dopo Silent Hill 2. Quest'ultimo sarebbe di fatto pronto e solo una parte del team si starebbe occupando delle fase di pulizia e rifinitura, mentre lo sviluppo vero e proprio sarebbe praticamente completo.

Tuttavia, è Konami a decidere la data di uscita di Silent Hill 2 Remake, il publisher giapponese ha fatto capire che nel 2024 ci saranno sicuramente novità in merito, senza però sbilanciarsi troppo. La speranza della community è che Silent Hill 2 possa uscire entro la prima metà dell'anno, andando così a rimpolpare il calendario delle uscite videogiochi 2024.

Annunciato a settembre 2022, Silent Hill 2 Remake è scomparso dai radar da molto tempo ma a quanto pare finalmente ci siamo e il 2024 sembra essere l'anno giusto per l'uscita di questo progetto realizzato da Konami in collaborazione con Bloober Team.