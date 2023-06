Silent Hill 2 Remake che fine ha fatto? Il grande assente delle ultime conferenze

Dite la verità, ci avevate sperato nell'apparizione di Silent Hill 2 Remake alla Summer Game Fest, vero? Non siete i soli, effettivamente, e molti rumor parlavano di una nuova presentazione del gioco all'inizio di giugno ma così (per ora) non è stato.

Silent Hill 2 Remake ha disertato l'evento di Geoff Keighley e la stessa sorte è toccata a Silent Hill F, mentre un trailer di Silent Hill Ascension è stato pubblicato a fine maggio. Silent Hill Townfall di contro potrebbe tornare a farsi vedere durante lo showcase di Annapurna Interactive in programma a fine giugno... e Silent Hill 2 Remake, invece?

Disperso, come dicevamo, e se una comparsa allo showcase Xbox era difficile da immaginare (del resto Silent Hill 2 Remake è esclusiva console PS5 temporale) il Summer Game Fest sembrava invece l'occasione ideale, ma così non è stato. E dunque quando tornerà il gioco Konami a mostrarsi al pubblico? Difficile dirlo, a questo punto è lecito ipotizzare l'arrivo di nuovi dettagli alla Gamescom di agosto o magari al Tokyo Game Show di settembre, a meno che Konami non voglia organizzare un mini evento proprietario proprio come accaduto lo scorso mese di settembre per svelare al mondo Silent Hill 2 Remake, Silent Hill F, Silent Hill Ascension e Silent Hill Townfall.