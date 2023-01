Silent Hill 2 Remake tra fedeltà all'originale e piccole novità: parla Bloober Team

In attesa che Konami sveli ufficialmente ulteriori dettagli su Silent Hill 2 Remake, il team di sviluppo che si sta occupando del progetto ha diffuso nuove informazioni nel corso di un'intervista.

Anna Jasińska, Chief Marketing Officer di Bloober Team, ha infatti risposto ad alcune domande della redazione di DreadXP, svelando alcuni interessanti dettagli sul gioco. Più nello specifico, uno dei principali argomenti dell'intervista riguarda il bilanciamento fra la fedeltà al gioco originale e le immancabili innovazioni che un titolo del genere richiede. A tal proposito, l'esponente di Bloober Team ha confermato che la storia sarà fedele all'originale e che le principali novità riguarderanno il gameplay: una delle modifiche più vistose è il cambiamento della telecamera, che è ora alle spalle del protagonista. Ciò non toglie che il tocco della software house sulla storia si sentirà e, a detta di Anna Jasińska, alcune scene saranno più spaventose rispetto al gioco originale. Si è parlato anche di cambiamenti apportati a specifiche aree, poiché alcune di esse non avrebbero funzionato in un videogioco moderno. Insomma, il remake sarà molto fedele all'originale ma non mancherà qualche novità.

La donna ha anche spiegato le modalità attraverso le quali Konami ha affidato il progetto al team: pare che l'azienda nipponica abbia proposto a Bloober Team la creazione di un concept durante il Tokyo Games Show del 2019 e, una volta proposta l'idea, questa è stata parecchio apprezzata dai creatori della serie originale. Sembra quindi che tutte le modifiche al gameplay siano state sin da subito accolte con piacere dagli autori dell'IP.

