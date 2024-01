Silent Hill 2 Remake: il gameplay trailer dello State of Play è dedicato al combattimento

Nel corso dello State of Play di gennaio 2024 abbiamo assistito allo shadow drop di Silent Hill The Short Message, il nuovo gioco gratis per PlayStation 5 che si può ora scaricare su PlayStation Store. Subito dopo l'annuncio del vociferato titolo, è tornato a mostrarsi anche il remake di Silent Hill 2 ad opera di Bloober Team.

Konami e Sony hanno mostrato al pubblico un filmato di gameplay che si concentra prevalentemente sul combat system. Oltre a permetterci di vedere qualche scenario ricreato con un comparto grafico di ultima generazione, infatti, questo trailer ci mostra il protagonista che le dà di santa ragione ai mostri che si aggirano per la città.

Tra mazze di legno, tubi metallici, pistole e fucili a pompa, sembrerebbe proprio che il gioco fornisca agli utenti numerosi metodo per massacrare le creature ostili che ci ostacoleranno il cammino. Sembrerebbe inoltre che Silent Hill 2 Remake includa i quick time event, dal momento che ad un certo punto del gameplay trailer vediamo che bisogna premere ripetutamente il tasto X per sfuggire alla presa di una creatura.

Purtroppo il filmato non fornisce alcuna indicazione sulla data d'uscita o sulla generica finestra di lancio, quindi bisognerà attendere ancora un po' prima di conoscere il giorno in cui potremo rigiocare l'horror Konami.