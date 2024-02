Silent Hill 2 Remake: Houston, abbiamo un problema con il ritorno della serie Konami

Era il ottobre 2022 quando a sorpresa, Konami annunciò il rilancio di Silent Hill con ben quattro giochi in sviluppo, tra cui Silent Hill 2 Remake e una serie di progetti più sperimentali. Da allora però le cose non sono andate proprio benissimo...

Prendiamo il caso di Silent Hill Ascension lanciato lo scorso mese di novembre, un ibrido tra videogioco e serie TV che non ha mai funzionato ed è passato praticamente inosservato sul mercato. Di Silent Hill Townfall e Silent Hill F non abbiamo più saputo nulla e fino a poche ore fa non sapevano praticamente nulla nemmeno su Silent Hill 2 Remake, scomparso dai radar dopo aver mancato il lancio nel 2023.

Allo State of Play di gennaio, Silent Hill 2 Remake torna a mostrarsi al pubblico ma c'è qualcosa che non va. I feedback non sono positivi e in generale qualcosa non convince. Il remake di Bloober Team non sembra avere il giusto piglio per conquistare gli appassionati della serie, e probabilmente nemmeno un nuovo tipo di pubblico.

Il combat trailer di Silent Hill 2 Remake mostra sequenze di combattimento goffe e animazioni ben poco fluide. Come come? Combattimenti in Silent Hill? Avete mai visto un combat trailer di Metal Gear Solid? No eh? Ecco.

Il trailer ha poi sollevato moltissimi dubbi anche sul comparto sonoro e sulla grafica, entrambi ancora piuttosto grezzi. Sarà per questo che il gioco non ha ancora una data di uscita fissata? Eh sì, perché ci aspettavamo di scoprire la data di uscita di Silent Hill 2 allo State of Play ma così non è stato e il video si conclude con un generico "In Development", a ribadire come il gioco sia ancora in fase di sviluppo attiva. Bloober Team negli anni ha lavorato bene con la sua serie Layers of Fear ma la scarsa esperienza nella produzione di giochi di avventura in terza persona potrebbe farsi sentire.

In compenso, Konami ha pubblicato Silent Hill The Short Message gratis su PS5, breve esperienza survival horror che però non sembra aver ottenuto feedback troppo positivi nelle ore successive alla pubblicazione (presto la recensione sulle nostre pagine).

Insomma, il rilancio di Silent Hill fino ad oggi non sembra aver funzionato come sperato. E voi cosa ne pensate: Silent Hill 2 Remake vi ha convinto oppure no?