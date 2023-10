Silent Hill 2 Remake: un leak svela il numero di obiettivi, sono solo 12?

Nel weekend qualcosa si è mosso riguardo Silent Hill 2 Remake con l'aggiornamento della voce nel database di SteamDB, ma non solo perché sempre da Steam è emerso il numero degli obiettivi sbloccabili.

La lista degli obiettivi non è ancora stata leakata ma a quanto pare in tutto gli achievements saranno 12. Un dato interessante anche se difficile da contestualizzare dal momento che non conosciamo l'esatta natura degli obiettivi ed i compiti da portare a termine per sbloccarli.

Dopo l'annuncio nel settembre 2022 il gioco è sparito dai radar, Silent Hill 2 Remake dovrebbe uscire nel 2024 a meno di uno "shadow drop" a sorpresa entro la fine dell'anno, anche se questa ipotesi appare decisamente improbabile.

Più probabile è invece l'arrivo di un nuovo evento Silent Hill Transmission per svelare novità sui giochi della serie annunciati lo scorso anno, tra cui Silent Hill 2 Remake, Silent Hill f, Silent Hill Townfall e Silent Hill Ascension, quest'ultimo in uscita il 31 ottobre su PC via browser, iOS e Android, con premiere prevista alle 03:00 del mattino ora italiana di mercoledì 1 novembre.

Molti insider sono concordi nel dire che a ottobre ne sapremo di più su Silent Hill 2 Remake e noi siamo qui, pronti ad attendere in attesa di notizie.