Silent Hill 2 Remake, qualcosa si muove? Il database di Steam si è aggiornato

È possibile che la teoria che vuole Silent Hill 2 Remake pronto a mostrarsi ad ottobre, il mese che ospita la ricorrenza di Halloween, non sia del tutto campata in aria. A dare manforte alle speculazioni dei fan ci pensa ora un indizio più che tangibile: il database di Steam si è appena aggiornato.

SteamDB non mente: nelle scorse ore la pagina di Steam dedicata a Silent Hill 2 Remake si è aggiornata accogliendo nuove informazioni riguardanti gli Achievement e i sottotitoli in ucraino e brasiliano. Un tempismo sospetto, nevvero? Certo, potrebbe trattarsi di una semplice coincidenza, ma i fan sperano che l'aggiornamento del database faccia da apripista ad una nuova Silent Hill Transmission dedicata a Silent Hill 2 Remake, che faccia finalmente luce sul gameplay e, soprattutto, sulla data d'uscita, dettagli che ad un anno esatto dall'annuncio risultano essere ancora ignoti.

Il gioco, ricordiamo, è in sviluppo su Unreal Engine 5 per PlayStation 5 e PC presso gli studi di Bloober Team, software house polacca specializzata in esperienze horror già autrice di The Medium e Layers of Fear. L'annuncio di Silent Hill 2 Remake è avvenuto nell'ottobre del 2022, ma i lavori, come dichiarato dal CEO Piotr Babieno, sono partiti nel 2019. I tempi, insomma, ci sembrano più che maturi per una riapparizione sulle scene, specialmente se la data di lancio di Silent Hill 2 Remake è veramente prevista nel 2024 come suggerito dal doppiatore di James Sunderland.