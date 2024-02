Silent Hill 2 Remake: per un noto insider il trailer dello State of Play ha quasi un anno

Come avrete sicuramente notato sui social, non c'è stato grande entusiasmo per il trailer incentrato sul combattimento di Silent Hill 2 Remake che Sony e Konami hanno mostrato all'ultimo State of Play. A tal proposito, un insider molto conosciuto ha svelato alcuni dettagli molto interessanti sul filmato.

Il noto Dusk Golem, insider più che affidabile quando si parla di produzioni di stampo horror, ha dichiarato su Discord di aver visto quello stesso filmato lo scorso maggio 2023. Sebbene vi siano piccole differenze col materiale che ha avuto l'occasione di osservare quasi un anno fa, l'insider sostiene che quello che abbiamo visto è legato ad una build molto vecchia del gioco.

Se da una parte questa notizia potrebbe rassicurare gli utenti, visto che un'eventuale conferma indicherebbe che il gioco è attualmente in uno stato migliore, dall'altra vi sono notizie poco confortanti. Sempre secondo Dusk Golem, buona parte di Bloober Team sarebbe al lavoro su un altro progetto e solo una piccola parte dello studio si starebbe dedicando al remake dell'horror Konami.

Ovviamente si tratta di informazioni che non possono essere in alcun modo confermate e solo i prossimi trailer potranno fornirci ulteriori indicazioni su quello che è lo stato dei lavori. Nel frattempo, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Silent Hill The Short Message.