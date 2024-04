Silent Hill 2 Remake: novità dalla classificazione dell'ESRB, la data d'uscita è vicina?

Ancora una volta, Silent Hill 2 Remake è finito al centro dell'attenzione dei videogiocatori per via della classificazione in uno dei paesi nei quali verrà commercializzato. Dopo la valutazione in Corea del Sud, il titolo Konami è stato oggetto di un'analisi da parte dell'ESRB (Entertainment Software Ratings Board).

L'ente che si occupa della classificazione dei giochi pubblicati in Nordamerica sembrerebbe aver aggiornato - forse per errore - la pagina relativa a Silent Hill 2 Remake. Ovviamente gli appassionati non si sono fatti cogliere impreparati e hanno condiviso sui social uno screenshot che mostra la descrizione del gioco, dalla quale emergono interessanti dettagli sui contenuti del titolo, classificato M for mature (l'equivalente del PEGI 18+) come tutti gli altri episodi della serie.

Ecco di seguito la descrizione di Silent Hill 2 Remake ad opera dell'ESRB:

"Questa è un'avventura horror in cui il giocatore veste i panni di un uomo che fa ritorno in una città misteriosa ed è tormentato dal suo passato. Da una prospettiva in terza persona, il giocatore deve esplorare la città di Silent Hill, interagire con altri personaggi ed affrontare sia avversari umani che creature mostruose come Pyramid Head. Il protagonista può utilizzare pistole, fucili a pompa, fucili e coltelli per eliminare i nemici. Il combattimento è caratterizzato da sparatorie realistiche, urla di dolore ed effetti sanguinolenti. Alcuni scenari mostrano grosse macchie di sangue, cadaveri e organi sulle pareti. I filmati d'intermezzo mostrano scene violente e disturbanti: personaggi impalati, soffocati a morte da un cuscino o con parti cucite tra loro per creare esseri mostruosi. Il gioco contiene anche materiale a sfondo sessuale: personaggi che fanno pole dance in uno strip club, poster di donne in abiti provocanti, dialoghi con riferimenti più o meno espliciti al sesso. La parola m**da appare nel gioco."

Resta ora da capire quando assisteremo al tanto atteso annuncio della data d'uscita del gioco, che a causa degli ultimi avvistamenti potrebbe non essere tanto lontana. A questo proposito, vi ricordiamo che Silent Hill 2 Remake esce a fine 2024 secondo un poster di GameStop.

