Silent Hill 2 Remake sarà al Tokyo Game Show? Konami lancia indizi

Mentre la community verdecrociata attende l'Xbox Digital Broadcast del Tokyo Game Show, anche i giocatori PlayStation osservano con interesse le novità provenienti dall'evento giapponese in virtù degli ultimi, importanti indizi condivisi da Konami su Silent Hill 2 Remake.

Come giustamente sottolineato dai frequentatori di Reddit, sulla pagina Steam di Silent Hill 2 Remake è comparso il banner che rimanda, appunto, al Tokyo Game Show. La speranza degli appassionati della serie horror è perciò quella di ammirare delle scene di gameplay inedite del remake di Silent Hill 2 nel corso della kermesse videoludica nipponica che si terrà ufficialmente dal 21 al 24 settembre.

Nel momento in cui scriviamo, il banner in questione continua a campeggiare sulla pagina Steam della nuova avventura a tinte oscure di Konami, tanto nella versione internazionale quanto in quella italiana. È altresì giusto sottolineare come dai canali social di Bloober Team e Konami non sia ancora giunta alcuna conferma o smentita alle vodi di corridoio che stanno rimbalzando con sempre maggiore insistenza sui siti e forum di settore.

In attesa di un chiarimento in tal senso, vi invitiamo a restare sulle nostre pagine per leggere questo speciale su Silent Hill 2 Remake, come cambia il survival horror cult di Konami destinato ad approdare su PC e in esclusiva console su PlayStation 5 nei prossimi mesi.