Che fine ha fatto Silent Hill 2 Remake? A ottobre ne sapremo di più, forse

A settembre 2022, a sorpresa Konami ha svelato tanti nuovi progetti a tema Silent Hill, tra cui il remake di Silent Hill 2 a opera di Bloober Team. Che fine hanno fatto però questi titoli? Scomparsi dai radar, ma probabilmente li rivedremo presto, secondo un insider.

The Tipster suggerisce infatti come ottobre sia sicuramente un buon mese per avere novità sulla serie Silent Hill, e del resto nel mese di Halloween un nuovo trailer su Silent Hill 2 Remake è certamente possibile, non trovate?

Silent Hill 2 Remake, ormai è chiaro, non uscirà nel 2023 e l'appuntamento è rimandato al prossimo anno, in molti speravano di poter vedere il gioco durante il Tokyo Game Show della scorsa settimana ma così non è stato e dunque dovremo attendere altri appuntamenti comunicativi per maggiori dettagli.

Anche gli altri progetti a tema Silent Hill, tra cui Silent Hill f e Silent Hill Townfall sono completamente scomparsi dai riflettori se escludiamo una breve comparsata di Silent Hill Ascension al Comic-Con di luglio.

Silent Hill 2 Remake sembrerebbe atteso per il 2024, resta da capire se Konami abbia in programma uno showcase dedicato alla serie o se vedremo solamente un nuovo trailer o un video gameplay di Silent Hill 2, lo scopriremo nel corso del mese di ottobre.