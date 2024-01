Silent Hill 2 Remake: sta per partire la campagna promozionale del survival horror?

Il 2024 ricco di novità su Silent Hill 2 Remake promesso da Konami fa da sfondo alle ultime, importanti precisazioni di Piotr Babieno: a detta del CEO di Bloober Team, la campagna promozionale legata all'attesissimo survival horror starebbe per partire ufficialmente.

Intervenuto ai microfoni della testata economica polacca Bankier.pl per festeggiare il debutto in Borsa di Bloober Team, l'esponente della casa di sviluppo incaricata di dare forma alla riedizione attualizzata di Silent Hill riferisce che "Konami sta preparando una campagna promozionale... crediamo perciò che questa campagna di marketing sia destinata a iniziare molto presto".

Il massimo rappresentante di Bloober Team ricorda inoltre come si tratti "di un progetto sviluppato su commissione. È un'IP che non ci appartiene ma guardiamo con fiducia al suo successo e ai ricavi che saprà generare", riferendosi alle stime entusiastiche per le vendite di Silent Hill 2 Remake, il cui debutto sul mercato dovrebbe avvenire nel 2024 su PC e in esclusiva console su PlayStation 5.

A tal proposito, è bene ricordare il recente no comment di Konami sull'uscita nel 2024 di Silent Hill 2 e MGS Delta: una (non) risposta dettata dall'imminente partenza della campagna di marketing del Remake dell'iconico survival horror? In attesa di scoprirlo, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento su Silent Hill 2 con l'analisi psicologica sulle paure di James Sunderland.