Silent Hill 2 Remake: le immagini di una demo potrebbero essere trapelate online

Una domenica mattina avara di grandi notizie è stata movimentata da una serie di immagini leak, le quali apparterrebbero al vociferato remake di Silent Hill 2 in sviluppo presso Bloober Team.

Lo studio di sviluppo polacco, divenuto famoso per aver dato alle stampe giochi come Layers of Fear, Observer e The Medium, è stato ripetutamente accostato allo sviluppo di Silent Hill Remake 2, sebbene i diretti interessati non abbiano mai confermato nulla in via ufficiale. Questa mattina, a pochi giorni dall'inizio del Tokyo Game Show 2022, hanno cominciato a circolare in rete degli screenshot che secondo l'insider Dusk Golem (il quale non ha ancora perso il vizio nonostante abbia più volte dichiarato di essersi ritirato) sarebbero tratti da una versione dimostrativa interna messa a punto dal team di sviluppo prima di ottenere il via libera da Konami nell'estate del 2018. In quel periodo la compagnia giapponese avrebbe esaminato varie idee prima di optare per questa di Bloober Team.

In altre parole, secondo Dusk Golem le immagini che potete visionare anche voi in calce a questa notizia sarebbero reali, ma lontane dal gioco che starebbe prendendo forma presso lo studio di sviluppo incaricato. Le pitch demo servono infatti a dare un'idea dell'impostazione che si vuole dare ad un gioco e vengono realizzate con un budget ridotto. Durante la lavorazione vera e propria quei concept vengono espansi e, non di rado, modificati pesantemente.

Prima di lasciarvi alla visione delle immagini in calce, ribadiamo che attualmente non esiste alcun piano ufficiale per il franchise di Silent Hill, nonostante gli insistenti rumor. Nel caso specifico, per questo remake del secondo capitolo si è anche parlato di un'esclusiva temporale PlayStation, ma non c'è assolutamente alcuna certezza al riguardo.