Silent Hill 2 Remake e Project Sakura, nuove immagini leak: l'horror sta per tornare?

A pochi passi dal Tokyo Game Show 2022, hanno iniziato a circolare delle presunte immagini leak di Silent Hill 2 Remake, il vociferato rifacimento dello storico horror Konami apparentemente nelle mani di Bloober Team.

Su ResetEra sono ora state condivise delle nuove immagini che si ricollegano a quelle precedentemente emerse e che sembrerebbero dare ulteriore conferma dell'esistenza del progetto. Silent Hill 2 Remake verrà davvero annunciato nei prossimi giorni?

A gettare ulteriore benzina sul fuoco, il leak include alcune immagini tratte da quello che conosciamo con il nome di Project Sakura, un nuovo titolo della serie di Silent Hill sviluppato presso uno studio giapponese. Come per le immagini di Silent Hill 2 Remake, è intervenuto anche in questo caso l'insider Dusk Golem, che ha confermato la veridicità del materiale trapelato ed ha consigliato a tutti di stare lontano dalle informazioni riguardanti Project Sakura, di cui è già stata diffusa in rete la trama.

Tra le immagini che abbiamo modo di consultare, è presente anche una scheda che si riferisce al titolo come "Silent Hill Playable Concept "Sakura", con PlayStation 5 come unica piattaforma di riferimento. Il parallelo con P.T. sorge spontaneo, e guarda caso in passato si è fatto proprio il nome di Kojima Productions quando si sono fatti strada i primi rumor su Project Sakura.

Per conoscere quanto di vero si cela dietro queste voci non ci resta che attendere la nuova edizione del Tokyo Game Show, che si terrà a partire dal 15 settembre.