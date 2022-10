Silent Hill 2 Remake su PS5 e PC sarà doppiato in italiano?

A poche ore dall'annuncio di Silent Hill 2 Remake durante l'evento organizzato da Konami, possiamo già scoprire qualche dettaglio in più sul gioco in arrivo su PlayStation 5 e PC grazie alle pagine ufficiali apparse sugli store delle due piattaforme. Una delle informazioni in questione riguarda il doppiaggio del survival horror di Bloober Team.

Stando a quanto dichiarato dalla pagina Steam di Silent Hill 2 Remake, il gioco non sarà doppiato in italiano e vanterà le voci solo in due diverse lingue: inglese e giapponese. Tutte le altre lingue del mondo, inclusa la nostra, saranno supportate esclusivamente dalla localizzazione dei testi. Potremo quindi goderci il gioco in italiano solo attraverso i sottotitoli. Non si tratta di una notizia che sconvolgerà i fan della serie, dal momento che Konami non è solita doppiare i propri titoli in tutte le lingue tranne alcune rare eccezioni. Di conseguenza, in molti si aspettavano una decisione simile da parte del colosso nipponico.

Sempre attraverso la pagina Steam del gioco abbiamo potuto scoprire i requisiti minimi e consigliati di Silent Hill 2 Remake su PC, i quali sembrano richiedere un hardware all'ultimo grido per poter far girare in maniera fluida il titolo in Unreal Engine 5. A proposito, sapevate che la città di Silent Hill 2 Remake sarà esplorabile senza interruzioni e non ci saranno caricamenti?